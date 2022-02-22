Во Дворце Республики проходит торжественное собрание в преддверии Дня защитников Отечества

Во Дворце Республики начинается торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Ожидается, что участие в мероприятиях примет и глава государства. Александр Лукашенко вручит госнаграды участникам миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. По традиции приглашают ветеранов, участников афганской войны и действующих офицеров национальной армии. Тех, для кого понятия долг, честь и патриотизм - не пустые слова. В зале люди, которые в режиме 24 на 7 стоят на защите мира, спокойствия и национальных интересов. В наше непростое время как никогда важно укреплять безопасность и оборонный потенциал. Для Беларуси это всегда приоритет.