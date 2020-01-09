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Во Дворце Республики начинается вручение престижной национальной премии "За духовное возрождение"
Церемонию награждения смотрите вечером после "Панорамы" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Ее лауреаты и обладатели специальных премий Президента Беларуси стали известны накануне. Соответствующие указы подписал Глава государства. Так, более чем из полусотни заявок фондом Президента было отобрано 15 лучших. Среди главных критериев - успешная реализация культурного проекта. По традиции обладатели премии - деятели гуманитарной сферы: работники культуры, мастера искусств, священнослужители и социальные работники. За прошедший год они внесли особый вклад в дело милосердия, гуманизма, духовного развития страны.
10 спецпремий Президента Беларуси вручат коллективам и центрам
10 коллективов и центров получат специальные премии Президента Беларуси. Среди них - Белтелерадиокомпания за реализацию творческих проектов. Удостоен премии и Брестский городской центр культуры за проведение масштабных мероприятий к 1000-летию Бреста.
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