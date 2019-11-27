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Во Дворце Республики премьер-министр Сергей Румас вручил госнаграды

Тех, кто образцово выполняет обязанности и предан своей профессии, сегодня отметили высоким вниманием. Премьер-министр вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны. Эта почетная миссия стала традиционной. Она всегда проводится по поручению Главы государства и объединяет представителей самых разных профессий. Благодаря каждому из них жизнь в нашей стране становится более удобной и современной. Это строители, производственники, представители таможни, нефтехимии, а также педагоги, ученые, тренеры, работники культуры. Во Дворце Республики сегодня более сотни человек.

Заслуженные награды нашли сегодня представителей творческих профессий, в том числе журналистов. Среди них и наша коллега Ольга Саламаха. Она отмечена медалью "За трудовые заслуги".

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