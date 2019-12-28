Во Дворце Республики прошла Главная елка страны

Лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах. Во Дворце Республики прошла кульминация новогодней акции "Наши дети"- Главная елка страны. Накануне большой праздник посетили более 2 тысяч ребят - победители олимпиад, спортивных соревнований. Это и дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники домов-интернатов. Подарить радость и домашнее тепло таким малышам и подросткам - главная цель торжества. Праздник посетил и Александр Лукашенко. Именно с подачи Президента появилась такая добрая новогодняя традиция.







Праздника без подарков не бывает. Так, все гости Главной елки страны получили сладкие гостинцы. Подготовили сюрприз Александру Лукашенко и сами дети: панно "Рождественский ангел", которое сделали своими руками ученицы витебской гимназии, и композицию "Музыка звучит"- воплощение сказочного оркестра мышей-музыкантов. Герои также сделаны вручную из льна. Кстати, в этом году акция "Наши дети"отмечает юбилей - марафону добра 25 лет. И в целом для ребят такой праздник - хороший способ рассказать о сокровенном и поверить в чудеса.

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