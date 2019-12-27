3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во Дворце Республики прошла кульминация акции "Наши дети" - Главная елка страны
Лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах! Во Дворце Республики прошла кульминация новогодней акции "Наши дети" - Главная ёлка страны. На большой праздник приехало более двух тысяч ребят - победители олимпиад, спортивных соревнований. Это и дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники домов-интернатов. Подарить радость и домашнее тепло таким малышам и подросткам - главная цель торжества. На праздник приехал и Александр Лукашенко. Именно с подачи Президента появилась такая добрая новогодняя традиция.
Кстати, в этом году акция "Наши Дети" отмечает юбилей! Марафону добра 25 лет! Также Александр Лукашенко попросил юное поколение не только мечтать и двигаться вперед, но и беречь бабушек, дедушек, родителей - всех кто принимает участие в их судьбе. И в целом для ребят такой праздник - хороший способ рассказать о сокровенном и желаниях.
Праздника без подарков не бывает! Все гости Главной елки страны получили сладкие гостинцы. Подготовили сюрприз Александру Лукашенко и сами дети - панно "Рождественский ангел", которое сделали своими руками ученицы витебской гимназии, и композицию "Музыка звучит" - воплощение сказочного оркестра мышей-музыкантов. Герои также сделаны вручную изо льна.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва