Во Дворце Республики прошла кульминация акции "Наши дети" - Главная елка страны

Лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах! Во Дворце Республики прошла кульминация новогодней акции "Наши дети" - Главная ёлка страны. На большой праздник приехало более двух тысяч ребят - победители олимпиад, спортивных соревнований. Это и дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники домов-интернатов. Подарить радость и домашнее тепло таким малышам и подросткам - главная цель торжества. На праздник приехал и Александр Лукашенко. Именно с подачи Президента появилась такая добрая новогодняя традиция.



Кстати, в этом году акция "Наши Дети" отмечает юбилей! Марафону добра 25 лет! Также Александр Лукашенко попросил юное поколение не только мечтать и двигаться вперед, но и беречь бабушек, дедушек, родителей - всех кто принимает участие в их судьбе. И в целом для ребят такой праздник - хороший способ рассказать о сокровенном и желаниях.







Праздника без подарков не бывает! Все гости Главной елки страны получили сладкие гостинцы. Подготовили сюрприз Александру Лукашенко и сами дети - панно "Рождественский ангел", которое сделали своими руками ученицы витебской гимназии, и композицию "Музыка звучит" - воплощение сказочного оркестра мышей-музыкантов. Герои также сделаны вручную изо льна.



