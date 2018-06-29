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Во Дворце Республики прошло награждение лауреатов конкурса "Человек дела"
Их успех – показатель потенциала белорусского бизнеса. Во Дворце Республики прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса "Человек дела". В бизнес-сообществе эта награда приравнивается к "Оскару". Наиболее успешными и перспективными являются высокотехнологичные экспортоориентированные компании, сделавшие ставку на инновационный путь развития. В этом году в конкурсе представлены компании с мировыми именами, в том числе бизнесы в сфере IT.
Конкурс "Человек дела" проводится уже более 20 лет. По традиции определяется 12 лауреатов.
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