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Во Дворце Республики прошло вручение общенациональной премии "Народная марка"
Уже четвертый год подряд награду потребительского признания завоевал бренд "Амбассадор". С подробностями торжественной церемонии Евгений Каллаур.
В малом зале Дворца Республики настолько многолюдно, что в прямом смысле и яблоку негде упасть. Представители крупнейших белорусских и зарубежных торговых компаний собрались в одном месте. Здесь подводят итоги конкурса "Народная марка". Это ежегодная премия потребительского признания, и получить ее хочет каждый, ведь она определяет лидирующие бренды, товары и услуги по всей стране путем массового открытого голосования. В нынешнем году по итогам конкурса самый настоящий знак качества от потребителей заслужил бренд "Амбассадор" производителя Минский завод виноградных вин. К слову, это уже четвертая победа подряд. Директор предприятия Иван Троцкий, получая на сцене награду народного признания, подчеркнул, что качественный продукт всегда пользуется спросом у покупателя.
Минский завод виноградных вин с момента создания сделал ставку на внедрение новейших технологий в белорусское виноделие. И первым в стране начал использовать технологию холодного розлива. Она сохраняет природный вкус, аромат и все полезные свойства продукта. В партнерах у завода только надежные и проверенные временем поставщики. А высокое качество обеспечивает жесткий контроль на всех этапах производства.
Соответствие мировым трендам приносит свои плоды не только на белорусском рынке. Бренд "Амбассадор" получил признание еще и на ежегодном престижном конкурсе в Сан-Франциско, где продукция отечественной компании завоевала сразу несколько медалей в серьезной конкурентной борьбе. За пьедестал почета боролись 4 тысячи образцов винной продукции из более чем 30 стран мира. Примечательно, что Беларусь никак нельзя назвать винодельческим регионом. Однако продукция Минского завода виноградных вин пользуется спросом далеко за пределами страны, и такая высокая оценка зарубежных экспертов это подтверждает.
Примечательно, что с момента своего основания Минский завод виноградных винзавоевал около 200 наград престижных международных конкурсов и дегустаций. Теперькопилка достижений компании пополнится не только "Народной маркой",но и медалями из США.
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