Во Дворце Республики прошло вручение общенациональной премии "Народная марка"

Уже четвертый год подряд награду потребительского признания завоевал бренд "Амбассадор". С подробностями торжественной церемонии Евгений Каллаур.

В малом зале Дворца Республики настолько многолюдно, что в прямом смысле и яблоку негде упасть. Представители крупнейших белорусских и зарубежных торговых компаний собрались в одном месте. Здесь подводят итоги конкурса "Народная марка". Это ежегодная премия потребительского признания, и получить ее хочет каждый, ведь она определяет лидирующие бренды, товары и услуги по всей стране путем массового открытого голосования. В нынешнем году по итогам конкурса самый настоящий знак качества от потребителей заслужил бренд "Амбассадор" производителя Минский завод виноградных вин. К слову, это уже четвертая победа подряд. Директор предприятия Иван Троцкий, получая на сцене награду народного признания, подчеркнул, что качественный продукт всегда пользуется спросом у покупателя.

Минский завод виноградных вин с момента создания сделал ставку на внедрение новейших технологий в белорусское виноделие. И первым в стране начал использовать технологию холодного розлива. Она сохраняет природный вкус, аромат и все полезные свойства продукта. В партнерах у завода только надежные и проверенные временем поставщики. А высокое качество обеспечивает жесткий контроль на всех этапах производства.

Соответствие мировым трендам приносит свои плоды не только на белорусском рынке. Бренд "Амбассадор" получил признание еще и на ежегодном престижном конкурсе в Сан-Франциско, где продукция отечественной компании завоевала сразу несколько медалей в серьезной конкурентной борьбе. За пьедестал почета боролись 4 тысячи образцов винной продукции из более чем 30 стран мира. Примечательно, что Беларусь никак нельзя назвать винодельческим регионом. Однако продукция Минского завода виноградных вин пользуется спросом далеко за пределами страны, и такая высокая оценка зарубежных экспертов это подтверждает.