Во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и концерт "Краіна маёй мары"
Беларусь готовится ко Дню Независимости. 3 июля 1944 года - день, который определил судьбу нашей страны. В память о событиях Великой Отечественной к подножию монументов и мемориалов будут возложены цветы. Тема патриотизма в Год мира и созидания главная на всех мероприятиях.
Откроет праздничный марафон Дворец Республики. Сегодня здесь пройдет торжественное собрание и концерт "Краіна маёй мары". На одной сцене выступят известные артисты и талантливая молодежь. В фойе второго этажа развернется выставка достижений Беларуси "Хлеб. Мир. Созидание".