Во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и концерт "Краіна маёй мары"

Беларусь готовится ко Дню Независимости. 3 июля 1944 года - день, который определил судьбу нашей страны. В память о событиях Великой Отечественной к подножию монументов и мемориалов будут возложены цветы. Тема патриотизма в Год мира и созидания главная на всех мероприятиях.