Во Дворце Республики торжественно назвали имя того, кто будет носить почетное звание "Учитель года Беларуси - 2023"

Сергей Шаминский, учитель года Беларуси - 2023: Где бы ты ни находился, чтобы ты ни делал, ты должен всегда помнить, что ты должен оставаться не только учителем, но в первую очередь человеком. И к ребенку относиться как к равному себе. Человек, доброта, понимание - вот те качества, которые нужны, чтобы быть учителем и понимать то маленькое поколение, которое мы воспитываем и образовываем.