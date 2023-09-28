3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во Дворце Республики торжественно назвали имя того, кто будет носить почетное звание "Учитель года Беларуси - 2023"
Назван победитель конкурса "Учитель года Беларуси - 2023". Им стал преподаватель изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района Сергей Шаминский.
Церемония награждения прошла во Дворце Республики, имя лучшего педагога объявил премьер-министр Роман Головченко. 33 года Сергей работает с детьми. Выработал свою методику обучения, нашел подход к каждому ученику.
Сергей Шаминский, учитель года Беларуси - 2023: Где бы ты ни находился, чтобы ты ни делал, ты должен всегда помнить, что ты должен оставаться не только учителем, но в первую очередь человеком. И к ребенку относиться как к равному себе. Человек, доброта, понимание - вот те качества, которые нужны, чтобы быть учителем и понимать то маленькое поколение, которое мы воспитываем и образовываем.
За звание "Учитель года" боролись 56 лучших педагогов со всей страны. В течение 10 дней они состязались в публичных выступлениях, искали решения непростых ситуаций, проводили уроки, давали мастер-классы. Победителей в номинациях, лауреатов и участников конкурса сегодня наградили в Белорусском государственном педагогическом университете.
В это воскресенье, 1 октября, педагоги отмечают профессиональный праздник - День учителя. Трогательными мероприятиями и поздравлениями будет наполнен наш эфир.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все