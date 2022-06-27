Во Фрунзенском районе столицы в тестовом режиме будет работать светофор с проекцией

Современные технологии для безопасного трафика! Еще один смарт-светофор появился в столице. Во Фрунзенском районе рядом с парком Уго Чавеса теперь функционирует регулировщик движения с проекцией на тротуар. В ночное время диодные фонари дублируют цвет сигнала и показывают полосу перед зеброй. Дополнительная иллюминация, по мнению сотрудников автоинспекции, поможет лучше концентрировать внимание перед переходом проезжей части.