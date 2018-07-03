Во главе колонны техники по традиции пойдет легендарный танк Т-34

И снова переносимся в самое сердце колонны военной техники. Здесь представлены все современные виды - БТР, артиллерия, модернизированные комплексы и, конечно, танки. Какой парад без основной движущей силы. Мощь и грациозность в каждой линии.

Эффективность бронированного щита для поддержки пехоты во время войны была просто неоспорима. С нами на связь вновь выходит Александр Смирнов (прямое включение).

Наша съемочная группа продолжает свою прогулку внутри колонны военной техники. Мы уже подошли к ее началу - это ряд танков Т-72Б - основной танк сухопутных войск. Отмечу, что по своим боевым возможностям и техническим характеристикам он по праву считается одним из лучших танков, состоящих на вооружении различных армий мира. А в Беларуси проводится глубокая модернизация этой суровой машины - это позволяет наращивать его боевые возможности. И, по словам специалистов, белорусский Т-72 не уступает своему более современному последователю - Т-90. Кроме того, они превосходят все зарубежные аналоги по критерию "стоимость - эффективность" не менее чем в два раза.

Во главе колонны техники по традиции пойдет легендарный танк "Червонный". Именно Т-34 можно считать символом Дня Независимости, ведь именно он освобождал нашу столицу от захватчиков в годы Второй мировой войны. Именно "тридцатьчетверка" задаст темп всей колонне. А за рулем механик Дмитрий Стефанович - наш старый знакомый. Именно Дмитрий управлял "Червонным" и в прошлом году. Поэтому можно сказать, что участие в параде стало его личной традицией.