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Во сне к фронтовику Дмитрию Хмелю явилась Богородица и определила его судьбу

Во сне к фронтовику Дмитрию Хмелю явилась Богородица и определила его судьбу

Свято-Георгиевская церковь Несвижа. Более 50 лет настоятелем храма был фронтовик Дмитрий Хмель. Он ушел на фронт в 17 лет - добавил год, чтобы взяли в армию. Это 1944-й, уже большая часть территории Советского Союза освобождена, в том числе та, где жил будущий священник. Так получилось, что именно в доме Хмелей расположился штаб генерала Конева. Знакомство с ним и подтолкнуло юношу идти на фронт.

Война для Дмитрия Хмеля началась в Беларуси. Освобождал Витебск, Оршу, Лепель, Бегомль, Логойск, затем Литву и Восточную Пруссию, где был тяжело ранен. Все бойцы из его подразделения погибли. Выжил он один.

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Внучка священника Дмитрия ХмеляЕлена Петрушко рассказала, что дедушкас гранатой на вражеский дзот, бросил гранату, а пуля осталась у него в бедре, ближе к позвоночнику. Три дня он пролежал, присыпанный землей. Иуже прислали похоронку родителям.

После госпиталя - снова фронт. Войну окончил в Кенигсберге в составе 5-й армии 3-го Белорусского фронта - младшим сержантом. Был свидетелем события, когда в Кенигсберг привезли икону Казанской Божьей Матери.


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Принесли икону, пришел священник, начали молиться. Василевский и Крылов стали на колени перед иконой, Людников нет. Отслужен был молебен этой иконе Божьей Матери, и так начался штурм Кенигсберга.
Ростислав Хмель, сын священника Дмитрия Хмеля

После победы Дмитрий Хмель вернулся на родину. Готовился к поступлению в институт.


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Он хотел поступать в мукомольный институт. Ему приснилась в то время Богородица и сказала: "Что же ты делаешь? Я не для того тебя хранила, чтобы ты поступал в мукомольный институт". Он шел со своим товарищем по Одессе и увидел это здание духовной семинарии и понял, что именно туда надо поступать. А потом, когда был голод, его перевели в Жировичскую семинарию.
Елена Петрушко, внучка священника Дмитрия Хмеля

После семинарии священника направили служить в деревню Косино Логойского района, потом был сам Логойск - город, который он освобождал. А в 57-м отца Дмитрия направили в Несвиж.

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