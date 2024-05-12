3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Во сне к фронтовику Дмитрию Хмелю явилась Богородица и определила его судьбу
Свято-Георгиевская церковь Несвижа. Более 50 лет настоятелем храма был фронтовик Дмитрий Хмель. Он ушел на фронт в 17 лет - добавил год, чтобы взяли в армию. Это 1944-й, уже большая часть территории Советского Союза освобождена, в том числе та, где жил будущий священник. Так получилось, что именно в доме Хмелей расположился штаб генерала Конева. Знакомство с ним и подтолкнуло юношу идти на фронт.
Война для Дмитрия Хмеля началась в Беларуси. Освобождал Витебск, Оршу, Лепель, Бегомль, Логойск, затем Литву и Восточную Пруссию, где был тяжело ранен. Все бойцы из его подразделения погибли. Выжил он один.
Смотрите телефильмАТН "За паству и Отечество" - 1-я серия, 2-я серия, 3-я серия
Внучка священника Дмитрия ХмеляЕлена Петрушко рассказала, что дедушкас гранатой на вражеский дзот, бросил гранату, а пуля осталась у него в бедре, ближе к позвоночнику. Три дня он пролежал, присыпанный землей. Иуже прислали похоронку родителям.
После госпиталя - снова фронт. Войну окончил в Кенигсберге в составе 5-й армии 3-го Белорусского фронта - младшим сержантом. Был свидетелем события, когда в Кенигсберг привезли икону Казанской Божьей Матери.
Принесли икону, пришел священник, начали молиться. Василевский и Крылов стали на колени перед иконой, Людников нет. Отслужен был молебен этой иконе Божьей Матери, и так начался штурм Кенигсберга.
После победы Дмитрий Хмель вернулся на родину. Готовился к поступлению в институт.
Он хотел поступать в мукомольный институт. Ему приснилась в то время Богородица и сказала: "Что же ты делаешь? Я не для того тебя хранила, чтобы ты поступал в мукомольный институт". Он шел со своим товарищем по Одессе и увидел это здание духовной семинарии и понял, что именно туда надо поступать. А потом, когда был голод, его перевели в Жировичскую семинарию.
После семинарии священника направили служить в деревню Косино Логойского района, потом был сам Логойск - город, который он освобождал. А в 57-м отца Дмитрия направили в Несвиж.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов