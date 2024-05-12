Во сне к фронтовику Дмитрию Хмелю явилась Богородица и определила его судьбу

Он хотел поступать в мукомольный институт. Ему приснилась в то время Богородица и сказала: "Что же ты делаешь? Я не для того тебя хранила, чтобы ты поступал в мукомольный институт". Он шел со своим товарищем по Одессе и увидел это здание духовной семинарии и понял, что именно туда надо поступать. А потом, когда был голод, его перевели в Жировичскую семинарию.

Елена Петрушко, внучка священника Дмитрия Хмеля