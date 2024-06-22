Во внезапной проверке готовности Вооруженных Сил в Беларуси задействованы ракетные установки "Полонез" и реактивные системы залпового огня "Град"

В частности, привлекаемые к мероприятию воинские части сил специальных операцийосуществили скрытное выдвижение в назначенные районы, организовали охрану и оборону и приступили к оборудованию этих районов в инженерном отношении. А уже подразделения зенитных ракетных войск и артиллерии заступили на боевое дежурство.



Напомним, что в проверке задействованы и ракетные установки "Полонез", и реактивные системы залпового огня "Град".