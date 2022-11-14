Во внутренних войсках Беларуси появится несколько новых подразделений

Несколько новых подразделений появится во внутренних войсках Беларуси. Об этом рассказал глава МВД Иван Кубраков в проекте "Разговор у Президента".

"Подразделения будут более мобильными, они будут действовать на любой местности: будь то городские условия, будь то лесополоса. Это специальные подразделения, которые будут готовы действовать на всей территории, - сказал глава МВД. - На сегодняшний день подготовка таких подразделений просто необходима. Мы совершенствуем систему, так как мы понимаем, как необходимо противодействие беспилотным аппаратам".

Глава МВД отметил, что такие подразделения будут созданы не только во внутренних войсках, но и в отрядах милиции особого назначения. "К этому готовы, вся необходимая техника уже закуплена. Немножко поменяется только структура, будут специальные подразделения, которые будут обучаться и готовиться именно для противодействия угрозам и вызовам, которые есть", - уточнил министр.

Иван Кубраков рассказал, что в МВД изучают спецоперацию в Украине, действия России и Украины, а также действия коллег других государств и выбирают самое лучшее. В МВД перенимают чужой опыт, который показывает эффективность работы по противодействию диверсионно-разведывательным группам.