ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Во время акции "Наши дети" Молодечненскую санаторную школу-интернат посетили представители МЧС, а в Вилейке принимали гостей из Министерства культуры

Праздник сегодня пришел и в Молодечненскую санаторную школу-интернат. Там развернулась выставка пожарной техники и настоящий город безопасности. Учреждение посетили представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели вместе с воспитанниками (а их более 150) в игровой форме отработали алгоритмы поведения в разных нештатных ситуациях. Сертификат на новую игровую площадку поможет детям усвоить "азбуку безопасности". Скоро организуют и экскурсию в образовательный центр МЧС в столице.

В Вилейке сегодня принимали гостей из Министерства культуры. Эстафету благотворительного марафона подхватила специальная общеобразовательная школа-интернат. Там воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи. Помогать в учебе сейчас им будет новый компьютер.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все