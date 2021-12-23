Во время акции "Наши дети" Молодечненскую санаторную школу-интернат посетили представители МЧС, а в Вилейке принимали гостей из Министерства культуры

Праздник сегодня пришел и в Молодечненскую санаторную школу-интернат. Там развернулась выставка пожарной техники и настоящий город безопасности. Учреждение посетили представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели вместе с воспитанниками (а их более 150) в игровой форме отработали алгоритмы поведения в разных нештатных ситуациях. Сертификат на новую игровую площадку поможет детям усвоить "азбуку безопасности". Скоро организуют и экскурсию в образовательный центр МЧС в столице.