Во время акции "Паштоўка.БЕЛ" по почте было отправлено около 40 тыс. открыток-приглашений на выборы

Благодаря участию в избирательной кампании формируется политическая культура молодых людей, а также укрепляется ее электоральная грамотность. Многие голосуют впервые. Им в подарок Конституция.

К старту досрочного голосования подвели и итоги молодежной акции "Паштоўка.БЕЛ". Во время проведения мероприятий, посвященных электоральной кампании, по почте отправлено около 40 тысяч открыток-приглашений на выборы.