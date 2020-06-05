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Во время беспорядков в США пострадали 279 журналистов
Во время беспорядков в США пострадали 279 журналистов - об этом сообщает портал U.S. Press Freedom Tracker. Было зафиксировано 180 нападений на сотрудников СМИ, из них 149 - со стороны полиции. Портал насчитал также 67 случаев применения физической силы, 23 случая нападения со слезоточивым газом и 69 - с использованием резиновых пуль и других выстреливаемых средств. В 45 случаях представителей СМИ арестовывали.
Белорусский союз журналистов выразил солидарность со своими коллегами. С осуждением атак выступила правозащитная организация "Репортеры без границ".
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