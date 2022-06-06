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В Радошковичах в школьный музей передан памятный стенд к 30-летию со дня подвига Виктора Оськина
"Патриотическое воспитание всегда будет актуальным для того государства, которое хочет существовать и развиваться в будущем", - таким мнением поделился ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович во время диалоговой площадки в Радошковичах. На базе учебно-педагогического комплекса "Детский сад - средняя школа" собрались представители общественных организаций, учителя и школьники. Говорили о мужестве, отваге и как воспитать патриотов Отечества. Место встречи выбрали неслучайно.
Сегодня Молодечненский район - своего рода экспериментальная площадка, где реализуют совместно с Академией управления уникальный для страны проект "Иди и смотри".
Это специально разработанные туристические маршруты к памятным местам и музеям.
У нас создана достаточно хорошая система патриотического воспитания. События, которые происходят, подтолкнули к ее определенной модернизации. Мы стали больше внимания обращать на то, что необходимо работать с детьми, как мы говорили, и в детском садике, и в школе. И мы в Академии управления при Президенте РБ очень большое внимание уделяем аспекту воспитания патриотизма и чувства гордости за ту страну, в которой мы с вами живем.
В школьный музей передали памятный стенд, который изготовили по инициативе руководства и слушателей Академии управления к предстоящему 30-летию со дня подвига Героя России Виктора Оськина. Ценой своей жизни он спас сотни людей! В 92-м году во время проведения тренировочного полета над Гомелем самолет начал терпеть крушение. Летчик увел его от жилых строений и нефтехранилища.
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