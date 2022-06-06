В Радошковичах в школьный музей передан памятный стенд к 30-летию со дня подвига Виктора Оськина

У нас создана достаточно хорошая система патриотического воспитания. События, которые происходят, подтолкнули к ее определенной модернизации. Мы стали больше внимания обращать на то, что необходимо работать с детьми, как мы говорили, и в детском садике, и в школе. И мы в Академии управления при Президенте РБ очень большое внимание уделяем аспекту воспитания патриотизма и чувства гордости за ту страну, в которой мы с вами живем.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси