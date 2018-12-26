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Во время ДТП в Столбцовском районе погибла семейная пара

Сегодня утромводитель за рулем легкового авто не справился с управлением. На высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель и пассажир легкового авто погибли.

А на столичном проспекте Независимости фура врезалась в осветительную мачту. ДТП случилось в микрорайоне Уручье. В результате сильного удара водитель грузовика оказался заблокированным в салоне. На помощь прибыли спасатели. Пострадавший доставлен в больницу.

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