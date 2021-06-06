ГАИ продолжает мониторинг ситуации у пешеходных переходов, во дворах и возле учреждений образования. С начала этого года в Минске зафиксировано 38 аварий с участием несовершеннолетних, в которых 41 ребенок получил травмы. Причина - несоблюдение ПДД водителями или пешеходами.



Во время каникул сотрудники ГАИ проведут уроки безопасности в детских летних лагерях. Также инспекторы будут беседовать с водителями и проверять соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров.



