Во время Масленичной недели в меню ресторанов, кафе, кондитерских, как и у хозяек на столе, появилось больше блинных блюд

Современные кулинары предлагают множество их видов - от тонких до "бабушкиных" оладий на дрожжах.

Масленица привлекает и насыщенной развлекательной программой, в которой много музыки, игр, танцев, ремесленных ярмарок. Каждый день Масленичной недели неповторим. Как праздник приближается к своей кульминации, к воскресенью, следит Наталья Бордиловская (видео).