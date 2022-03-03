ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Во время Масленичной недели в меню ресторанов, кафе, кондитерских, как и у хозяек на столе, появилось больше блинных блюд

Современные кулинары предлагают множество их видов - от тонких до "бабушкиных" оладий на дрожжах.

Масленица привлекает и насыщенной развлекательной программой, в которой много музыки, игр, танцев, ремесленных ярмарок. Каждый день Масленичной недели неповторим. Как праздник приближается к своей кульминации, к воскресенью, следит Наталья Бордиловская (видео).


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все