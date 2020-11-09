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Во время несанкционированных акций отдельные личности пытались блокировать дорогу
Таким образом "змагары" пытались не дать проехать спецтехнике к месту беспорядков. Надо ли говорить, что такие методы не только мешают обычным гражданам, но и несут серьезную угрозу - ведь до места могут не доехать спасатели или медики. Одного из таких "молодчиков" задержали накануне.Напомним, ответственность за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий предусмотрен штраф до 10 базовых величин. Если такие действия повлекли ущерб в особо крупном размере, это уже уголовная ответственность - вплоть до лишения свободы до 3 лет.
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