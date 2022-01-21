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Во время общественного обсуждения изменений в Конституцию от белорусов поступило около 9 тыс. предложений
О важнейшем событии для нашей страны, которое ожидает белорусов в ближайшее время, - республиканском референдуме.
Напомним, состоится он 27 февраля. В этот день все мы ответим на вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Белорусы активно вносили предложения, вели диалог с депутатами, озвучивали инициативы в общественных приемных. Все конструктивные идеи говорят о том, что нам небезразлична жизнь страны.Марина Романовская продолжит.
От этих людей зависит комфорт в домах белорусов, работа крупных заводов и сельхозобъектов. Оршанские электросети обеспечивают электроэнергией 200 тысяч потребителей сразу в нескольких районах Витебской области. Каждый из них заинтересован в развитии своего региона - сильной промышленности, внедрении инноваций. Благодаря этому новую жизнь получает и социальная сфера. К примеру, в Орше идет строительство новой поликлиники, завершилась реконструкции нескольких спортивных и культурных площадок.
Видим, как развивается Оршанский регион, в том числе и по 506 указу Президента. Строятся новые предприятия, проводятся реконструкции, в том числе и в наших "Электрических сетях". Нужно развиваться, двигаться вперед. Появляется новое понятие - атомная энергетика. Новая Конституция поможет стране развиваться дальше.
Еще поможет сохранить семейные ценности и историческую память. Это особенно важно для детей и внуков народа-победителя.
Силы некоторых государств пытаются изменить эту историю. Героями выставляют тех людей, которые уничтожали именно нас, белорусов.
Депутат Инна Крачек более 30 лет посвятила работе в Оршанском роддоме, прошла путь от интерна до руководителя. На диалоговых площадках в родной Орше выслушала множество инициатив и предложений. Теперь уверена, такую же активность белорусы должны проявить и на референдуме.
Мы должны определять свою будущую жизнь, жизнь своих детей для того, чтобы мы жили в сильной, стабильной и процветающей Республике Беларусь.
Самому крохотному пациенту Брестской детской областной больницы всего 5 дней. Выхаживать малышей со сложными диагнозами здесь позволяет высококлассное оборудование, недавно открыли новый корпус. Развитие медицины - это то, что волнует каждого. Поэтому наибольший отклик у медиков вызвали дополнения в статью № 45, согласно которой каждый человек должен заботиться о сохранении собственного здоровья.
Есть некая недооценка нашими людьми, нашими гражданами того, что достается бесплатно совсем - оно ценится меньше. Если человек понимает, для чего он должен появиться у доктора, в какие сроки и т.д., это значит, мы можем больший акцент сделать на профилактике.
Идет очень широкая работа, живой диалог с людьми. Очень много было проведено мной диалоговых площадок, уже в 17 подобных мероприятиях участвовала. И очень радует, что людей затрагивает проект, он волнует их.
Учителя и врачи, руководители организаций и предприятий - большой диалог сегодня объединил и представительниц разных профессий в Жодино. Акцент на статус Всебелорусского народного собрания, духовную преемственность, воспитание молодежи.
История у нас своя. И зарубежным гостям нечего в нее лезть и ковыряться. Она нам слишком тяжело досталась - эта Победа. То, что мы имеем теперь, никому рушить нельзя. У нас красивая страна, очень уютные города и красивые, досмотренные деревушки. Это все надо умело беречь. А это надо воспитать родителям дома - культуру, любовь к своей родине.
Особо важными являются акценты - суверенитет и независимость нашей страны, также сохранение социальной ориентированности государства, поддержка различных категорий семей. Как представитель системы образования, я понимаю нашу миссию в гражданском и патриотическом воспитании не только учащихся, но и окружающего социума.
Оксана Запевалова родом из далекого Челябинска, но уже давно считает Беларусь своим домом. Приняла гражданство, здесь же получила образование. Воспитывает дочерей. Старшая Алина - трижды стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Тоже преподает в Горецкой школе искусств. Единственной, кстати, в стране с вокально-хоровым уклоном. О поддержке молодежи и творческих инициатив сегодня здесь речь шла на открытом диалоге.
То, что государство уделяет такое огромное внимание детям, молодежи, создает такие хорошие условия для раскрытия их талантов, творческого потенциала не только в больших городах - это дорогого стоит. Это наше достижение, это нужно сохранить. Конечно же, духовно-нравственное воспитание, воспитание настоящих патриотов своей страны. Ведь если мы все будем любить свою родину, тогда все у нас будет хорошо.
Чтобы каждый понимал нюансы принятия Основного закона. Мы сегодня говорим о том, что это и высшая юридическая сила, и прямое действие на территории Беларуси. Самое основное, что должен понимать каждый человек, - это не инструкция, не детализация, а база, которая дает развитие законодательства.
Молодежь проявила активность во время обсуждения проекта и сейчас подключится к подготовке и проведению референдума. В ближайшее время будут созданы республиканский и территориальные штабы. Волонтерские группы уже формируются. Детали сегодня обсудили во время открытого диалога в столице. На видеосвязи регионы.
Ряд проведенных, это более 600 площадок, - это тот маяк, который сигнализирует об интересе молодых граждан прежде всего к этому важнейшему историческому, общественно-политическому событию. Это четвертый референдум, он будет иметь историческое значение для развития нашего государства.
Во время общественного обсуждения от белорусов поступило без малого 9 тысяч предложений и мнений. Активность проявили и горожане, и жители сельской местности. Сейчас важно, чтобы каждый из них отдал свой голос уже на референдуме.
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