Во время общественного обсуждения изменений в Конституцию от белорусов поступило около 9 тыс. предложений

О важнейшем событии для нашей страны, которое ожидает белорусов в ближайшее время, - республиканском референдуме.

Напомним, состоится он 27 февраля. В этот день все мы ответим на вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Белорусы активно вносили предложения, вели диалог с депутатами, озвучивали инициативы в общественных приемных. Все конструктивные идеи говорят о том, что нам небезразлична жизнь страны.Марина Романовская продолжит.

От этих людей зависит комфорт в домах белорусов, работа крупных заводов и сельхозобъектов. Оршанские электросети обеспечивают электроэнергией 200 тысяч потребителей сразу в нескольких районах Витебской области. Каждый из них заинтересован в развитии своего региона - сильной промышленности, внедрении инноваций. Благодаря этому новую жизнь получает и социальная сфера. К примеру, в Орше идет строительство новой поликлиники, завершилась реконструкции нескольких спортивных и культурных площадок.

Видим, как развивается Оршанский регион, в том числе и по 506 указу Президента. Строятся новые предприятия, проводятся реконструкции, в том числе и в наших "Электрических сетях". Нужно развиваться, двигаться вперед. Появляется новое понятие - атомная энергетика. Новая Конституция поможет стране развиваться дальше. Андрей Александров, директор филиала "Оршанские электрические сети" РУП "Витебскэнерго"

Еще поможет сохранить семейные ценности и историческую память. Это особенно важно для детей и внуков народа-победителя.

Силы некоторых государств пытаются изменить эту историю. Героями выставляют тех людей, которые уничтожали именно нас, белорусов. Дмитрий Красновский, начальник группы электроподстанций филиала "Оршанские электрические сети" РУП "Витебскэнерго"

Депутат Инна Крачек более 30 лет посвятила работе в Оршанском роддоме, прошла путь от интерна до руководителя. На диалоговых площадках в родной Орше выслушала множество инициатив и предложений. Теперь уверена, такую же активность белорусы должны проявить и на референдуме.

Мы должны определять свою будущую жизнь, жизнь своих детей для того, чтобы мы жили в сильной, стабильной и процветающей Республике Беларусь. Инна Крачек, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Самому крохотному пациенту Брестской детской областной больницы всего 5 дней. Выхаживать малышей со сложными диагнозами здесь позволяет высококлассное оборудование, недавно открыли новый корпус. Развитие медицины - это то, что волнует каждого. Поэтому наибольший отклик у медиков вызвали дополнения в статью № 45, согласно которой каждый человек должен заботиться о сохранении собственного здоровья.

Есть некая недооценка нашими людьми, нашими гражданами того, что достается бесплатно совсем - оно ценится меньше. Если человек понимает, для чего он должен появиться у доктора, в какие сроки и т.д., это значит, мы можем больший акцент сделать на профилактике. Сергей Ковшик, главврач Брестской детской областной больницы

Идет очень широкая работа, живой диалог с людьми. Очень много было проведено мной диалоговых площадок, уже в 17 подобных мероприятиях участвовала. И очень радует, что людей затрагивает проект, он волнует их. Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Учителя и врачи, руководители организаций и предприятий - большой диалог сегодня объединил и представительниц разных профессий в Жодино. Акцент на статус Всебелорусского народного собрания, духовную преемственность, воспитание молодежи.





История у нас своя. И зарубежным гостям нечего в нее лезть и ковыряться. Она нам слишком тяжело досталась - эта Победа. То, что мы имеем теперь, никому рушить нельзя. У нас красивая страна, очень уютные города и красивые, досмотренные деревушки. Это все надо умело беречь. А это надо воспитать родителям дома - культуру, любовь к своей родине. Валентина Новицкая, мама космонавта Олега Новицкого

Особо важными являются акценты - суверенитет и независимость нашей страны, также сохранение социальной ориентированности государства, поддержка различных категорий семей. Как представитель системы образования, я понимаю нашу миссию в гражданском и патриотическом воспитании не только учащихся, но и окружающего социума. Татьяна Комкова, директор гимназии № 10 г. Молодечно

Оксана Запевалова родом из далекого Челябинска, но уже давно считает Беларусь своим домом. Приняла гражданство, здесь же получила образование. Воспитывает дочерей. Старшая Алина - трижды стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Тоже преподает в Горецкой школе искусств. Единственной, кстати, в стране с вокально-хоровым уклоном. О поддержке молодежи и творческих инициатив сегодня здесь речь шла на открытом диалоге.

То, что государство уделяет такое огромное внимание детям, молодежи, создает такие хорошие условия для раскрытия их талантов, творческого потенциала не только в больших городах - это дорогого стоит. Это наше достижение, это нужно сохранить. Конечно же, духовно-нравственное воспитание, воспитание настоящих патриотов своей страны. Ведь если мы все будем любить свою родину, тогда все у нас будет хорошо. Оксана Запевалова, директор детской школы искусств и вокально-хорового мастерства г. Горки

Чтобы каждый понимал нюансы принятия Основного закона. Мы сегодня говорим о том, что это и высшая юридическая сила, и прямое действие на территории Беларуси. Самое основное, что должен понимать каждый человек, - это не инструкция, не детализация, а база, которая дает развитие законодательства. Елена Колеснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Молодежь проявила активность во время обсуждения проекта и сейчас подключится к подготовке и проведению референдума. В ближайшее время будут созданы республиканский и территориальные штабы. Волонтерские группы уже формируются. Детали сегодня обсудили во время открытого диалога в столице. На видеосвязи регионы.

Ряд проведенных, это более 600 площадок, - это тот маяк, который сигнализирует об интересе молодых граждан прежде всего к этому важнейшему историческому, общественно-политическому событию. Это четвертый референдум, он будет иметь историческое значение для развития нашего государства. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

Во время общественного обсуждения от белорусов поступило без малого 9 тысяч предложений и мнений. Активность проявили и горожане, и жители сельской местности. Сейчас важно, чтобы каждый из них отдал свой голос уже на референдуме.