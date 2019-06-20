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Во время открытия и закрытия ІІ Европейский игр в Минске ограничат движение
Об особенностях организации дорожного движения во время открытия и закрытия ІІ Европейских игр рассказала дорожная милиция Минска. Завтра, в день открытия большого спортивного форума, квартал в районе стадиона "Динамо" будет ограничен для передвижения, запрещена там будет остановка и стоянка всех видов транспорта.
Речь об ограничениях на Кирова, Ульяновской, Свердлова, Комсомольской, Володарского, Карла Маркса. Также нельзя будет припарковаться и оставить машину возле концертного зала "Минск". Эта информация актуальна и в день закрытия европейских соревнований.
ГАИ просит с пониманием отнестись к вынужденным мерам, и, выезжая в город, выбирать иной маршрут движения.
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