3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во время отопительного сезона спасатели проводят рейды
Кстати, как избежать чрезвычайных ситуаций, в эти дни напоминают спасатели. Сотрудники МЧС проверяют собственные дома, рассказывают, как вести себя во время возгораний.
К инициативе присоединилась и Александра Кавелич.
Это тот случай, когда встреча со спасателями не говорит об экстренной ситуации, а помогает ее предотвратить. Особенно в отопительный сезон. Накануне морозов сотрудники МЧС в первую очередь проверяют состояние обогревательных приборов.
Как установлен дымоход, когда последний раз меняли пожарные извещатели. С самого утра и так ежедневно спасатели обследуют собственные дома под Минском.
Александр Свидинский встречает гостей без волнения. Многодетный отец внимательно следит, чтобы в большом деревянном доме семья ощущала себя не только комфортно, но и безопасно.
Во время акции "За безопасность вместе" спасатели усиливают контроль за выполнением правил пожарной безопасности. Посещают прежде всего многодетные семьи, а также людей пожилого возраста. Во время отопительного сезона риск возникновения возгораний значительно увеличивается. И нередко причиной становится беззаботность самих жильцов.
С начала года только в Минской области произошло свыше 1200 пожаров. Чтобы убедиться в безопасности своего дома, все жители региона сейчас могут обратиться напрямую к спасателям.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов