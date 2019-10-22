Во время отопительного сезона спасатели проводят рейды

Кстати, как избежать чрезвычайных ситуаций, в эти дни напоминают спасатели. Сотрудники МЧС проверяют собственные дома, рассказывают, как вести себя во время возгораний.



К инициативе присоединилась и Александра Кавелич.



Это тот случай, когда встреча со спасателями не говорит об экстренной ситуации, а помогает ее предотвратить. Особенно в отопительный сезон. Накануне морозов сотрудники МЧС в первую очередь проверяют состояние обогревательных приборов.



Как установлен дымоход, когда последний раз меняли пожарные извещатели. С самого утра и так ежедневно спасатели обследуют собственные дома под Минском.



Александр Свидинский встречает гостей без волнения. Многодетный отец внимательно следит, чтобы в большом деревянном доме семья ощущала себя не только комфортно, но и безопасно.



Во время акции "За безопасность вместе" спасатели усиливают контроль за выполнением правил пожарной безопасности. Посещают прежде всего многодетные семьи, а также людей пожилого возраста. Во время отопительного сезона риск возникновения возгораний значительно увеличивается. И нередко причиной становится беззаботность самих жильцов.



С начала года только в Минской области произошло свыше 1200 пожаров. Чтобы убедиться в безопасности своего дома, все жители региона сейчас могут обратиться напрямую к спасателям.



