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Во время марафона "Автопоезд памяти" участники посетили памятные места и возложили цветы к обелискам
9 апреля богатый событиями день, но, пожалуй, главное за сегодня - самое трогательное и трепетное - это наша память. Память белорусов о военной боли, которую мы никогда не предадим.
"Автопоезд памяти: Беларусь непокоренная". Этот патриотический марафон объединил молодежь трех регионов. Активисты БРСМ побывали в Витебске, Могилеве, Гомельской области. Экскурсии по святым для каждого белоруса местам и, конечно, много цветов легло сегодня к обелискам. Андрей Ястребов продолжит.
Патриотический марафон "Автопоезд памяти"
Старт - с площади "Победы" в Витебске, у Вечного огня в центре города - символа мужества в годы Великой Отечественной войны солдат, партизан и подпольщиков. Школьники, студенты, представители общественных объединений - почти 300 человек - отправились в большое путешествие протяженностью в 600 км, чтобы громко заявить о патриотизме.
Тепло принял участников патриотического марафона и Могилев, подарив большую экскурсию по историческим местам, которая завершилась большим митингом.
Буйничское поле. Именно здесь в июле 41-го красноармейцы вместе с жителями Могилева держали оборону. 23 долгих дня. Героизм увековечен в мемориале.
Участники автопробега поклонились подвигу белорусов, который историки назвали второй Брестской крепостью. Здесь тоже ковалась наша общая Победа. Цветы к подножию и минута молчания в знак признательности за мирное небо сегодня.
Участникам марафона вручены памятные свидетельства. По мнению организаторов, такие поездки обязательно запомнятся, и обещают - их будет еще немало в Год исторической памяти.
Фигура ребенка, пустой класс из белых парт и белый кораблик - символ детской мечты. Кульминация патриотического марафона - деревня Красный берег, что недалеко от Жлобина. Мемориал, аналогов которому нет в мире. Здесь в годы Великой Отечественной находился один из 14 (на территории Беларуси) донорских концентрационных лагерей. Их узниками стали 35 тысяч детей. Сегодня здесь не сдерживали слез.
На холодный гранит здесь снова легли свежие цветы и детские игрушки. По словам организаторов марафона, это наименьшее, что может сделать молодое поколение, а еще сохранить в сердцах память о невинных жертвах войны. Забыть о ней белорусы не имеют права.
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