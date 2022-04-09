Во время марафона "Автопоезд памяти" участники посетили памятные места и возложили цветы к обелискам

9 апреля богатый событиями день, но, пожалуй, главное за сегодня - самое трогательное и трепетное - это наша память. Память белорусов о военной боли, которую мы никогда не предадим.

"Автопоезд памяти: Беларусь непокоренная". Этот патриотический марафон объединил молодежь трех регионов. Активисты БРСМ побывали в Витебске, Могилеве, Гомельской области. Экскурсии по святым для каждого белоруса местам и, конечно, много цветов легло сегодня к обелискам. Андрей Ястребов продолжит.

Патриотический марафон "Автопоезд памяти"

Старт - с площади "Победы" в Витебске, у Вечного огня в центре города - символа мужества в годы Великой Отечественной войны солдат, партизан и подпольщиков. Школьники, студенты, представители общественных объединений - почти 300 человек - отправились в большое путешествие протяженностью в 600 км, чтобы громко заявить о патриотизме.

Тепло принял участников патриотического марафона и Могилев, подарив большую экскурсию по историческим местам, которая завершилась большим митингом.

Буйничское поле. Именно здесь в июле 41-го красноармейцы вместе с жителями Могилева держали оборону. 23 долгих дня. Героизм увековечен в мемориале.





Участники автопробега поклонились подвигу белорусов, который историки назвали второй Брестской крепостью. Здесь тоже ковалась наша общая Победа. Цветы к подножию и минута молчания в знак признательности за мирное небо сегодня.

Участникам марафона вручены памятные свидетельства. По мнению организаторов, такие поездки обязательно запомнятся, и обещают - их будет еще немало в Год исторической памяти.

Фигура ребенка, пустой класс из белых парт и белый кораблик - символ детской мечты. Кульминация патриотического марафона - деревня Красный берег, что недалеко от Жлобина. Мемориал, аналогов которому нет в мире. Здесь в годы Великой Отечественной находился один из 14 (на территории Беларуси) донорских концентрационных лагерей. Их узниками стали 35 тысяч детей. Сегодня здесь не сдерживали слез.