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Во время проведения акции "Наши дети" Белгосцирк подарил юным зрителям сказочную историю

Путешествие в сказочную историю под куполом Белгосцирка - такой подарок получили юные минчане в рамках акции "Наши дети".

В качестве гостей полутора тыс. мальчиков и девочек из столичных социальных учреждений, домов-интернатов, школ и гимназий. Их лично поздравил мэр столицы Владимир Кухарев, а артисты цирка предложили свой подарок - зрелищное шоу.

Атмосфера новогоднего волшебства с акробатами, гимнастическими номерами, а также с выступлениями тигров и пони будет господствовать в Белгосцирке до середины января.

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