Во время проведения акции "Наши дети" Белгосцирк подарил юным зрителям сказочную историю

Путешествие в сказочную историю под куполом Белгосцирка - такой подарок получили юные минчане в рамках акции "Наши дети".

В качестве гостей полутора тыс. мальчиков и девочек из столичных социальных учреждений, домов-интернатов, школ и гимназий. Их лично поздравил мэр столицы Владимир Кухарев, а артисты цирка предложили свой подарок - зрелищное шоу.