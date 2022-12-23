Во время проведения акции "Наши дети" сотрудники Минских теплосетей посетили 5 семей Первомайского района

Во время акции "Наши дети" внимание, тепло и настоящее чудо по традиции дарят и столичные предприятия.

Так, сотрудники Минских теплосетей посетили 5 семей Первомайского района, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. С наступающими праздниками поздравили Дед Мороз и Снегурочка и исполнили простые, но такие важные мечты: каждый получил желанный подарок.