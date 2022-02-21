Во время проведения референдума особое внимание уделят безопасности, безбарьерной среде и четкому графику работы

Уже завтра белорусы смогут высказать свое мнение по поводу дополнений и изменений в Основной закон страны. Ровно в 10 утра начнется досрочное голосование. Подготовка на всех этапах проходила гласно и открыто. В этом смогли убедиться наблюдатели, которые работают во всех регионах страны. Марина Романовская подробнее.

Участок для голосования в средней школе № 17 областного центра. Списки выверены - отдать свой голос здесь смогут более 1600 человек. Проведен подсчет бюллетеней - на каждом подписи членов комиссии. За подготовкой во всех регионах страны пристально следят наблюдатели. Их работа на участках продолжится во время досрочного голосования и, конечно, в день референдума, 27 февраля.

Задача наблюдателей - следить за тем, чтобы референдум прошел на высоком уровне и в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Размещены кабинки для голосования, размещены места для наблюдателей. Комиссия сделала все для целостной подготовки к данному референдуму. Сергей Богомолов, наблюдатель от Белорусского профсоюза работников образования и науки

Сообщения о месте и времени голосования белорусы получили заблаговременно. На участках особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. При необходимости помощь маломобильным людям окажут волонтеры. Узнать добровольцев можно по ярким бейджам.





У нас сделан пандус, на первом этаже будут дежурить волонтеры. Будет сделан звонок и сразу придут люди помочь. Сделана отдельная кабинка для людей на коляске. Артур Волощенко, председатель участковой комиссии по референдуму

Участки по всей стране откроются уже завтра. В Беларуси их более 5 тысяч.

Для проведения голосования все готово. В списках более 12 тысяч жителей Витебской области, которые впервые придут на участки для голосования. Для них подготовили памятные презенты.

В работе комиссий нет мелочей. В Витебске все нюансы досрочного голосования сегодня обсудили на заседании областной комиссии по референдуму.

В 9:45 у нас будут опечатаны урны для голосования. В 10:00 откроется участок, начнет работать комиссия и участок для голосования. Люди смогут прийти и проголосовать, высказать свое мнение по поводу нашей новой Конституции. Владимир Ленчиков, председатель участковой комиссии по референдуму

Комиссии готовы приступить к работе и выполнить возложенные на них обязанности. На сегодняшний день зарегистрировано более 5 с половиной тысяч наблюдателей, которые будут работать на участках для голосования. Дмитрий Хома, председатель Витебской областной комиссии по референдуму

Уже сегодня участки под круглосуточной охраной. Безопасность и 27 февраля, и во время досрочного голосования будет обеспечена в полной мере.

Будет сделано все возможное для качественного несения службы. Все сотрудники будут обеспечены видеорегистраторами. Также предусмотрена работа сотрудников милиции и на прилегающей территории с точки зрения безопасности дорожного движения. Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома