3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Во время проведения референдума особое внимание уделят безопасности, безбарьерной среде и четкому графику работы
Уже завтра белорусы смогут высказать свое мнение по поводу дополнений и изменений в Основной закон страны. Ровно в 10 утра начнется досрочное голосование. Подготовка на всех этапах проходила гласно и открыто. В этом смогли убедиться наблюдатели, которые работают во всех регионах страны. Марина Романовская подробнее.
Участок для голосования в средней школе № 17 областного центра. Списки выверены - отдать свой голос здесь смогут более 1600 человек. Проведен подсчет бюллетеней - на каждом подписи членов комиссии. За подготовкой во всех регионах страны пристально следят наблюдатели. Их работа на участках продолжится во время досрочного голосования и, конечно, в день референдума, 27 февраля.
Задача наблюдателей - следить за тем, чтобы референдум прошел на высоком уровне и в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Размещены кабинки для голосования, размещены места для наблюдателей. Комиссия сделала все для целостной подготовки к данному референдуму.
Сообщения о месте и времени голосования белорусы получили заблаговременно. На участках особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. При необходимости помощь маломобильным людям окажут волонтеры. Узнать добровольцев можно по ярким бейджам.
У нас сделан пандус, на первом этаже будут дежурить волонтеры. Будет сделан звонок и сразу придут люди помочь. Сделана отдельная кабинка для людей на коляске.
Участки по всей стране откроются уже завтра. В Беларуси их более 5 тысяч.
Для проведения голосования все готово. В списках более 12 тысяч жителей Витебской области, которые впервые придут на участки для голосования. Для них подготовили памятные презенты.
В работе комиссий нет мелочей. В Витебске все нюансы досрочного голосования сегодня обсудили на заседании областной комиссии по референдуму.
В 9:45 у нас будут опечатаны урны для голосования. В 10:00 откроется участок, начнет работать комиссия и участок для голосования. Люди смогут прийти и проголосовать, высказать свое мнение по поводу нашей новой Конституции.
Комиссии готовы приступить к работе и выполнить возложенные на них обязанности. На сегодняшний день зарегистрировано более 5 с половиной тысяч наблюдателей, которые будут работать на участках для голосования.
Уже сегодня участки под круглосуточной охраной. Безопасность и 27 февраля, и во время досрочного голосования будет обеспечена в полной мере.
Будет сделано все возможное для качественного несения службы. Все сотрудники будут обеспечены видеорегистраторами. Также предусмотрена работа сотрудников милиции и на прилегающей территории с точки зрения безопасности дорожного движения.
Белорусам предстоит ответить на важный вопрос. Именно от этого выбора будет зависеть будущее каждой семьи и развитие страны в целом.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов