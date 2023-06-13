Во время рабочей поездки в Минскую область Президент ответил на самые острые вопросы корреспондентов

Во время рабочей поездки в Минскую область Президент уделил внимание и журналистам. Первый ответил на самые острые вопросы корреспондентов: при каких условиях в Беларуси будет размещено ядерное оружие, как его будем хранить? Почему Александр Лукашенко помиловал Романа Протасевича и Софью Сапегу и, наконец, глава государства ответил всем фейкометам о состоянии здоровья. Подход к прессе у Президента, как всегда, вышел очень интересным.

Лукашенко о помиловании Протасевича и Сапеги

"Что касаетсяРомана Протасевича, тут всем понятно и известно. Перед ним были поставлены условия. Понимая все, что происходило до того, после того, - ты делаешь это, мы делаем это. Этот парень сделал все, что пообещал. Это не потому, чтобы сохранить себе жизнь или не попасть в тюрьму. Нет. У человека была убежденность: он признался, что неправильно поступил. Мы проверили: на фронте он не был, никого не убивал", - сказал Александр Лукашенко.

Ситуация с Софьей Сапегой была иной. Она гражданка России, еще до суда ее планировали выдать российским правоохранительным органам. Но процесс затянулся до невозможности, отметил глава государства. При этом, по его словам, поддерживалась связь с ее родителями.

"Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны, - рассказал Президент. - А морально: влюбилась в парня, после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?"

Когда в Беларусьприбылгубернатор Приморского края Олег Кожемяко, было решено освободить Софью Сапегу, чтобы она смогла вернуться на родину.

Александр Лукашенко также ответил на упреки в его адрес по поводу помилования девушки: "Я вас слышу. Считаюсь с вашим мнением. Но, поверьте, вы не все знаете. Я никогда не был предателем и до конца буду идти. Этих "лахушек" и прочих - там помилования уже не было бы. Потому что они столько вреда стране принесли. И это они виноваты больше всего. Мы же видим в деталях, как они тащат наших обезумевших и любителей чуть-чуть подзаработать, выпить, проколоться и так далее. Говорят - полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много".

"Эти организаторы типа "лахушек-тихушек" деньги миллионами получают. Мы это тоже видим. Они деньги прикарманивают, а этих дураков кого на фронт, кого в Беларусь, чтобы диверсии совершали, перебрасывают. Кто больше всего виноват? Эти мерзавцы. Но и этим прощения не будет, потому что у них кровь на руках. За это они будут отвечать", - заявил глава государства.

Президент напомнил, что в Беларуси создалиспециальную комиссию, чтобы уехавшие за рубеж граждане могли без опасений вернуться в страну. "Если мы этот процесс запустили, его надо применять всесторонне, - добавил он. - Если бы они представляли завтра нам угрозу, была опасность повторения 2020 года, то, конечно, я никогда бы на это не пошел".





Президент об использовании ядерного оружия: В случае агрессии против нас колебания не будет

По версии западных СМИ, Россия стремится разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Эти действия трактуются как попытка ядерного шантажа. Президента попросили расставить точки над "i", спросив, зачем в Беларуси ядерное оружие и каковы условия его хранения и использования.

"Россия ни к чему не стремится. Не в России дело", - ответил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что размещение в Беларусиядерного оружиябыло его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность нашей страны.

"Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал - верни мне пока это оружие (тактическое, а не стратегическое ядерное оружие - прим.). Мне его достаточно", - пояснил Александр Лукашенко.

Президент на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия, например, российских "Тополей". "Зачем мне стратегическое, те же "Тополя"? Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент..."

"Но "Тополь" - это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического ядерного - прим. Ред.) оружия", - добавил глава государства.

"Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза такая есть? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу", - объяснил Президент.

Он напомнил, что одним из первых его предложений россиянам было вооружить ядерными боеголовками несколько белорусских "Полонезов". Но это оказалось излишне сложным. Поэтому приняли решение передать тактическое ядерное оружие, предварительно подготовив хранилища. "Все готово. Думаю, пройдет несколько дней, мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше", - сказал Александр Лукашенко.

Условия, созданные для хранения такого оружия, по строгости требований, которые необходимо соблюдать, сравнимы, по словам главы государства, с операционным блоком больницы. Белорусская сторона выполнила все требования, даже россияне, когда приехали, ахнули. "Говорят: "Разве такое возможно?" Да, возможно, - заметил Президент. - Мы все подготовили и реализовываем ту программу, которую с Президентом России наметили".

Говоря о причинах размещения в Беларуси российского тактического ядерного оружия, Президент пояснил: "Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

А причина применения такого оружия, по его словам, может быть только одна - агрессия против Беларуси. "И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз", - добавил белорусский лидер.

Подчеркнув значительную мощность того ядерного оружия, которое будет размещено в Беларуси, глава государства заявил: "Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания".

Однако ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать. "Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - подчеркнул Александр Лукашенко.

А. Лукашенко: Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в США

Рассуждая о выборах в Соединенных Штатах, глава государства отметил, что вопрос, кто станет очередным кандидатом на пост президента и выиграет избирательную гонку, не так важен.

"Вы знаете, как проводятся выборы в США. По почте или деньги заплатили - в урну набросали. Это ужас! Мы святые. Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Это кошмар. Если все эти нюансы учесть, то кто его знает, что там произойдет, - отметил Александр Лукашенко. - Но если побеждает Трамп… Одно дело предвыборная кампания, когда все могут красиво говорить. Но говорить - это одно, а решать вопросы - это совсем другое. Машина в Америке работает, против этой машины ни один президент не пойдет. Потому что у него и полномочия другие, нежели, допустим, у Лукашенко или Путина".

Вместе с тем глава государства считает, что Дональд Трамп более решительный и может принимать решения наперекор тем, кто контролирует ситуацию. "Ему придется (если даже не в полном объеме, но частично) выполнять свои обещания по прекращению войны. Потому что слишком явно он об этом сказал: "Сутки - и я бы решил вопрос". Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России", - добавил Александр Лукашенко.





Первый о своем здоровье: Я еще жив и жить буду!

Президент прокомментировал слухи о перенесенном им заболевании.

"Все, что было написано, - это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах", - отметил Александр Лукашенко.

Президент ранее уже рассказывал, что перенес аденовирус. Это достаточно распространенная болезнь. "Не такая заразная, как коронавирус, но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно. Три месяца, может. А все, что писали, что в ЦКБ (Центральная клиническая больница Москвы - прим.) меня возили, еще что-то - я даже не знаю, где эта ЦКБ. И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей", - заметил глава государства.

"Поэтому все это вранье, вы этому не верьте. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить это, потому что дольше будешь восстанавливаться. Как у меня и произошло, - сказал Александр Лукашенко. - Вы не волнуйтесь, я еще жив и жить буду!"