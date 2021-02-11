Во время работы открытых микрофонов на ВНС прозвучали выступления белорусов из разных городов

"Народный диалог" - это самые разные мнения. И с высокой трибуны, и во время работы открытых микрофонов прозвучали выступления белорусов из абсолютно разных городов, слоев общества: студент, военный, министр, строитель.



Так что волнует, какие есть проблемы и вопросы? Делегатов выслушал Алексей Волков.



Тринадцать докладов и вопросы из зала от участников собрания - следующий важный этап ВНС. Первым слово взял опытный промышленник Валерий Иванкович. Гендиректор МАЗа - о поддержке экспорта.



Промышленность - вопрос национального уровня. В Программе развития отдельный акцент - на регионах. Что, конечно, по душе жителям небольших городков и районных центров. Это стало понятно уже из речи главы Лидского района.



Говоря о драйверах развития экономики, нельзя не упомянуть строительный комплекс. Ведь строимся для жизни - своей семьи. Отечественные спецы не подводят: в портфолио и крупные объекты, и жилые дома. Но и в этой сфере необходимо держать баланс количества и качества.



Вопросы Беларуси в геополитике - предмет как кухонных, так и дискуссий на высшем уровне. Глава белорусской дипломатии Владимир Макей - о внешнем контексте. Политика, как и рынки, фрагментируется - нужно буквально прорываться - нигде не ждут.





Следующий докладчик - Павел Муравейко - второй человек в Генштабе. Армия - это щит, армия - всегда на страже. Ситуация сегодня не самая спокойная в регионе - вызовов хватает. Как быть? Мнение генерала.



Протестные вызовы и стабилизация ситуации в стране - в докладе главы КГБ.



Хорошее доказательство того, что на ВНС мнение высказывает каждый - студентка из Витебска Анна Козлова, медик. Тема доклада хрупкой, но уверенной девушки, - волонтерская работа во время ковидных штормов… и как выстоять в буре информационной.



Еще один важный момент - 36 % делегатов - прекрасная половина человечества. Да и в целом Беларусь сложно уличить в неравенстве полов. Дамы есть и в политике, и на высоких должностях, и в общественных организациях.



Последние годы слово "цифровизация" перестало быть для страны чем-то непонятным и призрачным. В Минске растет ПВТ, IT-компании, есть свои технопарки и в регионах. Брест предлагает упростить создание научных компаний, которые будут нацелены на коммерческую работу, т.е. заработок денег в небольших городках.

