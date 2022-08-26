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Во время раскопок на объекте "Городище на реке Менка" нашли торговый знак одного из жителей стародавнего Минска
Завершается сезон раскопок на археологическом объекте "Городище на реке Менка", месте исторического начала белорусской столицы. За время работ, проводимых сотрудниками Института истории Национальной академии наук и волонтерами, было обнаружено немало находок. В основном это артефакты 18-го столетия: фрагменты керамики, рыболовных снастей, монеты. Одно из последних интересных обретений - торговый знак одного из жителей стародавнего Минска.
Самыми ценными находками этого сезона археологи называют фрагменты ювелирной мастерской конца 11-го начала 12-го века и посудное донышко с личным гербом Изяслава Владимировича, родоначальника династии полоцких князей.
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