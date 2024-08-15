Во время раскопок в Воложине был найден фрагмент древнего костела, датируемый XVII веком

Очередная жемчужина в истории Воложина, в его архитектуре - это фундамент старого костела, который в будущем можно демонстрировать туристам. Помимо этого, вышло еще одно маленькое открытие. В самых верхних слоях найденных фрагментов мы обнаружили мраморную плитку. Но связать ее с костелом мы не может, потому что стратеграфически они не связаны. Она не располагалась на самом фундаменте, она была выше. Подобного рода плитка дорогая. Скорее всего, это первое убранство нынешнего существующего костела.

Сергей Линевич, научный сотрудник отдела Института истории НАН Беларуси