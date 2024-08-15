3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во время раскопок в Воложине был найден фрагмент древнего костела, датируемый XVII веком
Фундамент древнего костела нашли на раскопках в Воложине. Как предполагается, фрагменты здания датируются XVII столетием. В райцентре сейчас активно идет подготовка к празднованию областных "Дожинок". Во время благоустройства ученые попали на почву с историческими сенсациями. Сейчас экспонаты в Академии наук Беларуси. После атрибуции они станут музейными экспонатами.
Очередная жемчужина в истории Воложина, в его архитектуре - это фундамент старого костела, который в будущем можно демонстрировать туристам. Помимо этого, вышло еще одно маленькое открытие. В самых верхних слоях найденных фрагментов мы обнаружили мраморную плитку. Но связать ее с костелом мы не может, потому что стратеграфически они не связаны. Она не располагалась на самом фундаменте, она была выше. Подобного рода плитка дорогая. Скорее всего, это первое убранство нынешнего существующего костела.
На этом экспедиции в Воложин не завершаются. Впереди ждет более детальное изучение местности. А еще возможность увидеть фрагменты древнего города под стеклом. Пока обсуждают форматы экспонирования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов