Во время расстрела Георгий Бегун спрятался в печи - его побег стал беспрецедентным в истории лагеря смерти "Тростенец"

Ранним утром в начале июня 1944 года узников лагеря Малый Тростенец разбудили выстрелы. В одном из бараков люди стали прислушиваться. Судя по доносившимся звукам, расстреливали не всех сразу, скорее всего по одному. Пулеметная очередь - крики, стоны, значит, начались массовые расстрелы, скоро очередь дойдет и до них. Георгий Захарович Бегун, руководитель разведгруппы "Артур" партизанской бригады имени Калинина Минской области, который был схвачен фашистами и после страшных пыток отправлен в лагерь, сориентировался быстро. Люди приняли решение не идти на казнь покорно. Отворились ворота барака, началась схватка между обессилившими, измученными заключенными и вооруженной охраной. Вход шло все - палки, вырванные доски от нар, кирпичи от печи, которая была в бараке. Прозвучала пулеметная очередь… Люди падали замертво, вступив в свой последний бой.