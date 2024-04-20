Во время республиканского субботника собрано Br14,5 млн

По оперативным данным,в республиканском субботникеприняли участие 2,4 млн человек, собрано около Br14,5 млн. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, пишет БЕЛТА.



"На данный момент в прекрасном празднике труда участвуют 2,4 млн человек. Уверен, что эта цифра увеличится. Что касается денежных средств, поступивших в Министерство финансов, то они составили Br14,5 млн", - отметил Петр Пархомчик. По его словам, это на Br400 тыс. больше, чем в прошлом году.



"У всех хорошее настроение. Все вышли большими коллективами. Например, Министерство промышленности сегодня на "Интеграле" высаживает аллею, посвященную 30-летию Минпрома, участвуют все директора холдингов, - добавил вице-премьер. - Ранее Министерство лесного хозяйства объявило акцию "Аднавім лясы разам!". В ней приняли участие более 80 тыс. человек".



Руководство правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко 20 апреля работаетна республиканском субботникев Минской области. Они занимаются посадкой сеянцев дуба на участке лесного фонда Коловского лесничества Копыльского опытного лесхоза. Перед началом работ премьер-министр, его заместители и руководитель Аппарата Совмина высадили 18 туй в месте неравного боя 18 партизан с немецко-фашистскими захватчиками вблизи деревни Лавы Копыльского района.



В конце 1942 года немецкие войска развернули карательную экспедицию против партизан Копыльского, Узденского и Несвижского районов Минской области. В декабре 7 тыс. фашистов с танками, орудиями и минометами начали наступление на бригаду имени Ворошилова. Чтобы успеть эвакуировать раненых и сосредоточить силы для решающего боя, один из отрядов под командованием Викентия Дроздовича решено было перебросить на оборонительные позиции. В неравном бою, уничтожив 85 карателей, погибла вся группа.