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Во время республиканского субботника собрано Br14,5 млн

Во время республиканского субботника собрано Br14,5 млн

По оперативным данным,в республиканском субботникеприняли участие 2,4 млн человек, собрано около Br14,5 млн. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, пишет БЕЛТА.

"На данный момент в прекрасном празднике труда участвуют 2,4 млн человек. Уверен, что эта цифра увеличится. Что касается денежных средств, поступивших в Министерство финансов, то они составили Br14,5 млн", - отметил Петр Пархомчик. По его словам, это на Br400 тыс. больше, чем в прошлом году.

"У всех хорошее настроение. Все вышли большими коллективами. Например, Министерство промышленности сегодня на "Интеграле" высаживает аллею, посвященную 30-летию Минпрома, участвуют все директора холдингов, - добавил вице-премьер. - Ранее Министерство лесного хозяйства объявило акцию "Аднавім лясы разам!". В ней приняли участие более 80 тыс. человек".

Руководство правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко 20 апреля работаетна республиканском субботникев Минской области. Они занимаются посадкой сеянцев дуба на участке лесного фонда Коловского лесничества Копыльского опытного лесхоза. Перед началом работ премьер-министр, его заместители и руководитель Аппарата Совмина высадили 18 туй в месте неравного боя 18 партизан с немецко-фашистскими захватчиками вблизи деревни Лавы Копыльского района.

В конце 1942 года немецкие войска развернули карательную экспедицию против партизан Копыльского, Узденского и Несвижского районов Минской области. В декабре 7 тыс. фашистов с танками, орудиями и минометами начали наступление на бригаду имени Ворошилова. Чтобы успеть эвакуировать раненых и сосредоточить силы для решающего боя, один из отрядов под командованием Викентия Дроздовича решено было перебросить на оборонительные позиции. В неравном бою, уничтожив 85 карателей, погибла вся группа.

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