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Во время школьных каникул особенное внимание инспекторов ГАИ школьникам

О правилах поведения на улице напоминают в игровой форме и проводят викторины. А также патрулируют пришкольные территории и места детского отдыха. В период каникул дети проводят больше времени на улице без присмотра взрослых. Поэтому следует напомнить и правила перехода проезжей части, и безопасной игры в дворовых территориях и парках.

Также инспекторы ГАИ призывают к внимательности водителей. Необходимо снижать скорость перед пешеходным переходом и быть готовым к внезапному появлению детей на дороге.

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