Во время школьных каникул особенное внимание инспекторов ГАИ школьникам

О правилах поведения на улице напоминают в игровой форме и проводят викторины. А также патрулируют пришкольные территории и места детского отдыха. В период каникул дети проводят больше времени на улице без присмотра взрослых. Поэтому следует напомнить и правила перехода проезжей части, и безопасной игры в дворовых территориях и парках.