Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины. Это не прихоть аграриев и бойцов МЧС. Главная цель - не допустить пожара на поле или возгорания техники. В сухую погоду любая искра может обернуться серьезным ЧП, а наличие пожарной бригады рядом минимизирует последствия в случае происшествия.



Владимир Королев о работе спасателей на полях. Вот уже 20 лет Вадим Разновко каждое лето меняет место работы: водитель спасательной машины пересаживается на комбайн, помогает родному колхозу в уборке урожая.Только в Логойском районе 4 спасателя на время сменили свою профессию.Чтобы не произошло возгорания, комбайнерам необходимо регулярно очищать от намотавшейся соломы вращающиеся детали в зерноуборочной машине - битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки и другие элементы.



По законодательству нашей страны, в местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство добровольной пожарной дружины или спасателей. В случае возникновения ЧС они должны оперативно потушить пожар. Спецтехника обязана сопровождать комбайны на протяжении всего пути, в том числе и недалеко дежурить во время уборки. В рамках уборочной кампании спасатели только в Минской области обследовали около 1,5 тысячи объектов. Это зернотоки, склады, сушилки и многое другое. Такая своего рода профилактическая работа.



Об эффективной работе дежурных автоцистерн ярко говорит случай на этой неделе в Смолевичском районе. Дежурившие спасатели оперативно ликвидировали возгорание на поле. Причина пожара неизвестна до сих пор.Грамотная командная работа дает и хороший результат.



