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Во время встречи на предприятии "Гродно-Азот" обсудили поправки в Конституцию Беларуси
Параллельно продолжается обсуждение основных поправок и дополнений в Конституцию. Сегодня состоялась встреча на предприятии "Гродно-Азот". Участие приняли руководители концерна "Белнефтехим". Работники смогли задать все интересующие их вопросы и получить компетентные ответы, касающиеся Основного закона страны. В частности, было отмечено закрепление в Конституции социальной направленности государства, сохранение института семьи, а также патриотическое воспитание молодежи.
Важно обсудить все те изменения и дополнения, которые выносятся. Потому что они позволят нам последующие годы осуществлять свое развитие. Важно понимать, в каких условиях мы будем жить, как мы будем модернизировать свое общество.
Встречаясь с коллективами, мы видим, что запрос сегодня на сохранение исторической памяти, которая всегда для белорусов - это преклонение перед нашими дедами, отцами, предками, которые раньше отстаивали независимость Республики Беларусь. Как никогда востребована сегодня идея поддержки суверенитета.
Встреча с работниками "Гродно-Азот" состоялась в рамках отраслевой акции концерна, посвященной Году исторической памяти, предстоящему референдуму и 25-летию образования Белнефтехима. Участники акции посещают также знаковые места, мемориальные комплексы, возлагают цветы.
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