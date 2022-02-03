Во время встречи на предприятии "Гродно-Азот" обсудили поправки в Конституцию Беларуси

Важно обсудить все те изменения и дополнения, которые выносятся. Потому что они позволят нам последующие годы осуществлять свое развитие. Важно понимать, в каких условиях мы будем жить, как мы будем модернизировать свое общество.

Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим"