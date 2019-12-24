Во всех костелах Беларуси проходят праздничные службы

Праздник традиционно отмечают в родительском доме, где всей семьей готовят ужин. Заканчивается Рождественский пост и после появления на небе первой звезды можно вкушать праздничные блюда. Поскольку, согласно преданию, именно звезда, взошедшая над Вифлеемом более двух тысячелетий назад, возвестила о рождении младенца Иисуса. Во всех костелах Беларуси установлены праздничные батлейки со сценой рождения Христа. Начинаются праздничные службы. От костела Матери Божьей Фатимской в Жодино, где службу будут проводить высшие католические иерархи Беларуси, на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Елена Бормотова (видео).



