3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во всех областях Беларуси введен запрет на посещение лесов
В белорусских лесах во всех областях уже введен запрет на посещение. Лишь некоторые районы не попали под ограничения. Синоптики обещают до конца недели жаркую и солнечную погоду.
Как отдыхать на природе безопасно, расскажет Елизавета Лакотко. С начала летнего месяца спасателям поступила сотня сообщений о возгораниях в экосистемах. Например, в Борисовском районе горело полтора гектара леса.
Чтобы уберечь не только природу, но и жизнь человека, Минлесхоз вводит запрет на посещение лесов в разных уголках Беларуси. В Червенском районе такое решение пока не вступило в силу, но за обстановкой в угодьях охранники леса наблюдают практически круглосуточно.
Площадь лесного массива в Червенском районе - 72 000 гектаров. А это почти сотня футбольных полей. Следить за обстановкой помогает и воздушный разведчик. Квадрокоптер с легкостью поднимается на семисотметровую высоту, а оптика способна разглядеть даже самое маленькое пламя. К жаркому сезону лесники и спасатели подошли во всеоружии. Одна машина вмещает до 10 тонн воды, а такой техники несколько десятков. Все действия огнеборцев отработаны до мелочей.
Причиной лесных пожаров чаще всего становится человеческий фактор. Это и непотушенный костер, и брошенная горящая спичка. Спасатели предупреждают, что даже выброшенный из окна машины окурок может привести к ЧП. Огонь распространяется по сухой траве, а позже переходит на деревья. Затем остановить уже бушующую стихию очень трудно.
Знойная погода начала радовать белорусов еще в начале мая. Теперь уже в летние дни термометр периодически показывает плюс 30. В пятницу во всех районах Брестской области ввели запрет на посещение лесов. Это связано с продолжительной засухой.
В пожароопасный период в угодьях запрещено разводить костры. На первый раз нарушителям выносят предупреждение. А уже во второй придется заплатить штраф. Сумма может превысить 600 рублей. Вместе с тем выезжать на природу никто не запрещает, главное, выбирать для отдыха специально оборудованные места. Ради собственной и общей безопасности.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов