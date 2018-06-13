Во всех областях Беларуси введен запрет на посещение лесов

В белорусских лесах во всех областях уже введен запрет на посещение. Лишь некоторые районы не попали под ограничения. Синоптики обещают до конца недели жаркую и солнечную погоду.

Как отдыхать на природе безопасно, расскажет Елизавета Лакотко. С начала летнего месяца спасателям поступила сотня сообщений о возгораниях в экосистемах. Например, в Борисовском районе горело полтора гектара леса.

Чтобы уберечь не только природу, но и жизнь человека, Минлесхоз вводит запрет на посещение лесов в разных уголках Беларуси. В Червенском районе такое решение пока не вступило в силу, но за обстановкой в угодьях охранники леса наблюдают практически круглосуточно.

Площадь лесного массива в Червенском районе - 72 000 гектаров. А это почти сотня футбольных полей. Следить за обстановкой помогает и воздушный разведчик. Квадрокоптер с легкостью поднимается на семисотметровую высоту, а оптика способна разглядеть даже самое маленькое пламя. К жаркому сезону лесники и спасатели подошли во всеоружии. Одна машина вмещает до 10 тонн воды, а такой техники несколько десятков. Все действия огнеборцев отработаны до мелочей.

Причиной лесных пожаров чаще всего становится человеческий фактор. Это и непотушенный костер, и брошенная горящая спичка. Спасатели предупреждают, что даже выброшенный из окна машины окурок может привести к ЧП. Огонь распространяется по сухой траве, а позже переходит на деревья. Затем остановить уже бушующую стихию очень трудно.

Знойная погода начала радовать белорусов еще в начале мая. Теперь уже в летние дни термометр периодически показывает плюс 30. В пятницу во всех районах Брестской области ввели запрет на посещение лесов. Это связано с продолжительной засухой.