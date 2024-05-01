Во всех районах Беларуси введено ограничение на посещение лесов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства.

Из-за погодных условий на всей территории республики введены ограничения на посещения лесов. Это связано с установлением высокого класса пожароопасности.

Оперативную информацию можно отслеживать по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов.