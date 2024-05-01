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Во всех районах Беларуси введено ограничение на посещение лесов

Во всех районах Беларуси введено ограничение на посещение лесов

Во всех районах Беларуси введено ограничение на посещение лесов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства.

Из-за погодных условий на всей территории республики введены ограничения на посещения лесов. Это связано с установлением высокого класса пожароопасности.

Оперативную информацию можно отслеживать по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов.

Фото: БЕЛТА

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