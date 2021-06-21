Во всех регионах Беларуси прошли легкоатлетические забеги и велопробеги

Масштабными спортивными мероприятиями по всей стране сегодня стартовала Неделя молодежи. Во всех регионах прошли легкоатлетические забеги и велопробеги. Центральное событие в столице стартовало от стадиона "Динамо". Сначала собравшиеся приняли участие в челлендже "Народная зарядка", а затем преодолели на велосипеде дистанцию почти в 10 километров - от легендарной арены до монумента "Беларусь партизанская", где возложили цветы.