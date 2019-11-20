Во всем мире сегодня отмечают День детей

Ровно 30 лет назад была подписана Конвенция о правах ребенка. Это основной международный документ, который призван защищать юное поколение. В знак поддержки праздника многие здания по всему миру включают голубую подсветку. К масштабному флешмобу присоединился и Минск. В белорусской столице архитектурная подсветка изменила цвет на 6 зданиях. Акцию поддержали Министерство иностранных дел, Национальная библиотека, а также некоторые торговые и бизнес-центры. Всего же к акции присоединились 190 стран и окрасили в голубой цвет свои здания. К слову, это официальный цвет ЮНИСЕФ. Он символизирует процветание и безопасность детей во всем мире.