Во Всемирный день защиты прав потребителей МАРТ проведет специальную горячую линию

15 марта в Беларуси отметят Всемирный день защиты прав потребителей. Он пройдет под девизом "Грамотный потребитель - ответственный бизнес. В связи с этим МАРТ проведет специальную горячую линию.

А накануне специалисты ведомства поделились свежей статистикой. За прошлый год регулятором и местными властями рассмотрено почти 10 тысяч обращений. Это на 5 % меньше, чем в 2021-м.