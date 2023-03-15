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Во Всемирный день защиты прав потребителей МАРТ проведет специальную горячую линию

15 марта в Беларуси отметят Всемирный день защиты прав потребителей. Он пройдет под девизом "Грамотный потребитель - ответственный бизнес. В связи с этим МАРТ проведет специальную горячую линию.

А накануне специалисты ведомства поделились свежей статистикой. За прошлый год регулятором и местными властями рассмотрено почти 10 тысяч обращений. Это на 5 % меньше, чем в 2021-м.

Что касается структуры обращений, лидирующее место по-прежнему занимает сфера торговли, далее идет система ЖКХ.

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