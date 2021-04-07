Во Всемирный день здоровья - еще о бережном отношении к своему иммунитету

Наше здоровье - в наших руках. Мы очень поможем медикам, если будем просто соблюдать все меры безопасности, а еще укреплять свой иммунитет. Кстати, сегодня мировое сообщество отмечает День здоровья. Хороший повод вспомнить или задуматься, а что мы делаем для его сохранения. Юлия Хмель пообщалась с белорусами.





Вакцинация пожилых

В здоровом теле - здоровый дух. О своем здоровье никогда не поздно заботиться, рассказывает пенсионерка Любовь Волосенко. И в свои 67 решилась на прививку от коронавируса. Сегодня уже второй этап вакцинации. Пожилая женщина чувствует себя хорошо.

Любовь Волосенко вот уже почти 18 лет проживает в столичном специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов номер 1. Таких, как она, здесь 174 человека — это пожилые минчане и люди с инвалидностью. А желающих сделать антиковидный укол действительно много. Сейчас в учреждении привиты более 50 жильцов и сотрудников.

Впрочем, не только на прививку рассчитывают пожилые люди, но и на себя. И помогает им в этом оздоровительная гимнастика. Возможности для занятия физкультурой предоставляют и территориальные центры социального обслуживания населения c отделениями дневного пребывания. Здесь для пенсионеров занятия на любой вкус. От скандинавской ходьбы, танцев до дыхательных упражнений и гимнастики для ума.

Тамара Соколовская, например, сначала сама пришла заниматься в центр. Сейчас как волонтер учит других скандинавской ходьбе. Занятия для таких же активных женщин проводит на свежем воздухе 4 раза в неделю. Тамара Ивановна признается, это не только помогает поддерживать физическую форму, но еще и дисциплинирует.

В Беларуси более 2 млн пожилых людей

Куда без позитивного настроя. А этим пожилых заряжают танцы. Во всем мире они признаны одним из самых действенных способов снять стресс и улучшить самочувствие. Например, в территориальном центре соцобслуживания Партизанского района столицы танцевальному коллективу «Дебют» уже 9 лет. И здесь только молодые. По крайней мере, так себя просят называть возрастные участницы.