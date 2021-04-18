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20 апреля серия проекта "Белорусская Super женщина" расскажет о Елене Парчук

Наша следующая героиня уверена, что, если заниматься нужным и, главное, любимым делом, то в этом и состоит философия успеха и гармонии. Ее называют вечным студентом и человеком множества интересов и увлечений. Новая серия проекта "Белорусская Super женщина" расскажет о Елене Парчук.

Начинала в системе образования и руководила детским домом, а сегодня внедряет в Беларуси новые методики обучения правилам безопасности. Интерактивный центр МЧС, который она развивает, уникальный не только для Беларуси - не имеет аналогов в СНГ и Европе. "Белорусская Super женщина" - эфир во вторник вечером, не пропустите!

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