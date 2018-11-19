Во вторник в Беларуси сильный ветер и гололедица

Мокрый снег и до трех градусов мороза. Во вторник в Беларуси также сильный ветер и гололедица на дорогах. Со среды страна будет под влиянием скандинавского антициклона, поэтому ожидается преимущественно без осадков. Днем до трех градусов выше нуля.