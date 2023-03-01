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Во втором полугодии в Беларуси планируется международная конференция по безопасности в Евразии
Беларусь как председатель ОДКБ во второй половине года намерена провести в Минске международную конференцию по проблематике перспектив безопасности в Евразии, передает БелТА.
Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Надеемся, что попытка дискуссии по этой большой перспективе сделает мир ближе к признанию законных и обоснованных озабоченностей каждого государства, к созданию на этой основе в будущем устойчивой системы равной и неделимой безопасности с соответствующими индивидуальными и коллективными гарантиями.
По словам дипломата, Конференция по разоружению с учетом ее уникального мандата также могла бы шаг за шагом вносить свой вклад в достижение этой цели, возвращая мир к экспертному осознанию проблем всеобщей милитаризации и гонки вооружений, угрозы которых становятся реальностью.
Фото: БелТА
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