Во втором заезде гонки "Танкового биатлона" белорусский экипаж стал третьим

Так как мы на этих соревнованиях в первый раз, было волнение небольшое, но мы его перебороли. Экипаж с поставленной задачей справился в полном объеме, доволен. Трасса была немного сложновата, но мы были готовы. Талисманов у нас нет, главное - вера в себя, в экипаж. Соперники сильные, мы старались не давать им фору. У нас получилось. Третий заезд индивидуальной гонки состоится в воскресенье, 21 августа. В этом году в "Танковом биатлоне" участвует 21 команда. В полуфинал пройдут только 8. Они будут соревноваться в эстафете. А за призовые места в финале поборются 4 лучших экипажа.

Валентин Радюш, командир танка сборной Беларуси по "Танковому биатлону"