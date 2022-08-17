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Во втором заезде гонки "Танкового биатлона" белорусский экипаж стал третьим

Белорусский экипаж занял третье место во втором заезде индивидуальной гонки в "Танковом биатлоне".

Результат - 27 минут 58 секунд. Гонка прошла на полигоне Алабино. С начала старта у всех команд что-то пошло не так. По правилам, первый выстрел надо сделать за 20 секунд. Экипаж из Кыргызстана не вложился в это время и получил штрафной круг. У России была замена танка и один промах. Это три штрафных круга. У белорусов один промах и потеря времени при прицеливании на третьей мишени. Но потом наш экипаж (а он почти весь состоит из новичков) совладел с волнением и остальные этапы прошел чисто и без единой ошибки.

Так как мы на этих соревнованиях в первый раз, было волнение небольшое, но мы его перебороли. Экипаж с поставленной задачей справился в полном объеме, доволен. Трасса была немного сложновата, но мы были готовы. Талисманов у нас нет, главное - вера в себя, в экипаж. Соперники сильные, мы старались не давать им фору. У нас получилось. Третий заезд индивидуальной гонки состоится в воскресенье, 21 августа. В этом году в "Танковом биатлоне" участвует 21 команда. В полуфинал пройдут только 8. Они будут соревноваться в эстафете. А за призовые места в финале поборются 4 лучших экипажа.
Валентин Радюш, командир танка сборной Беларуси по "Танковому биатлону"


Фото: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

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