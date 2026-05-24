Вода не прощает беспечности: белорусские спасатели патрулируют пляжи на земле и с воздуха

Купальный сезон в Беларуси официально открыт. И хотя знойные дни еще впереди, работа у профильных служб в самом разгаре.

Теплые солнечные дни, атмосфера почти летняя, хотя май и не обходится без капризов погоды. Несмотря на то что вода пока бодрит (к примеру, сейчас она около 14 градусов), желающих окунуться уже немало.

Чтобы отдых оставался безопасным, специалисты ОСВОДа ежедневно проводят мониторинг. Только в Минске на страже круглосуточно находятся 8 спасательных станций и 20 сезонных постов.

За порядком следят не только с земли, но и с воздуха благодаря беспилотным летательным аппаратам. Параллельно идут непрерывные рейды на воде.

И такая комплексная работа дает результат: за последние пять лет число погибших в купальный сезон снизилось на 40 %.